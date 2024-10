Chi era Liam Payne, la popstar dall'anima inquieta | Le foto della sua carriera

Questo lo portò alla formazione del famoso gruppo One Direction, composto da Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Nel 2011 hanno pubblicato il loro primo album in studio "Up All Night". Tra il 2012 e il 2015, Payne e i suoi compagni hanno pubblicato due CD - "Take Me Home" e "Midnight Memories" -, creazioni musicali che hanno finito per posizionare il gruppo inglese come uno dei più riconosciuti a livello internazionale.