La cantante ha espresso la sua preoccupazione per l'impatto che i resoconti mediatici e i commenti online avranno su Bear: "Liam non era solo una popstar e una celebrità, ma un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre di un figlio di 7 anni. Un figlio che ora deve affrontare la realtà di non avere più un padre", ha aggiunto, proseguendo: "Quello che mi disturba di più è che arriverà il momento in cui Bear avrà accesso a questi ripugnanti articoli e allo sfruttamento mediatico che c’è stato in questi giorni". Da qui l'appello accorato a fan e media: "Vi prego, fateci caso, questi articoli non servono altro che a causare ulteriori danni a tutti coloro che sono rimasti a raccogliere i pezzi", ha scritto Cheryl Cole. "Prima di lasciare commenti o fare video, chiedetevi se vorreste che il vostro bambino o la vostra famiglia li leggessero". E ha concluso: "Per favore, lasciate a Liam quel poco di dignità che gli è rimasta dopo la sua morte per lasciarlo riposare finalmente in pace".