Liam Gallagher e John Squire insieme per il singolo "Just Another Rainbow"

Gallagher-Squire insieme per "Just Another Rainbow" La collaborazione tra la leggenda degli Oasis Liam Gallagher e John Squire, uno dei chitarristi e cantautori più influenti della sua generazione grazie al periodo trascorso negli Stone Roses, ha dato vita a "Just Another Rainbow", uscito il 5 gennaio. Il singolo fa da apripista ad altri brani che arriveranno nel corso dell'anno.

Il significato del pezzo "Per me l'interpretazione più ovvia di 'Just Another Rainbow' è che si tratta di una delusione. Il sentimento è che non si ottiene mai ciò che si vuole veramente", ha dichiarato Squire parlando del brano. "Tuttavia non mi piace spiegare le canzoni, penso che questo sia il privilegio dell'ascoltatore: è qualsiasi cosa tu voglia che sia. Per me è anche uno dei brani più importanti che abbiamo fatto insieme, è strano".



Liam Gallagher: "John Squire grande chitarrista e autore" "Penso che John sia un grande autore di canzoni. Tutti parlano sempre di lui come chitarrista, ma per me è anche un grande autore, non c'è dubbio", ha continuato Gallagher. "Non c'è abbastanza musica sua in giro, sia con i Roses che da solo. È bello vedere che è tornato a scrivere brani e che sono fo***mente buoni. Le melodie sono mega e le chitarre sono un dato di fatto. Ma penso che anche quando togli tutte le fot***e chitarre, puoi suonare le canzoni in acustico e ti lasceranno comunque a bocca aperta".

Un'amicizia lunga una vita Nonostante questa sia la prima collaborazione del duo, il loro incontro risale al lontano 1989. Liam, allora sedicenne, assistette a un concerto degli Stone Roses all'International 2 di Manchester all'epoca dell'uscita del loro album di debutto omonimo. Uno show "che gli ha cambiato la vita", ha dichiarato Liam. Sono passati altri quattro anni prima che si incontrassero, quando entrambe le band stavano registrando a Monmouth, in Galles. Gli Oasis avevano appena iniziato a lavorare a quella che sarebbe diventata "Definitely Maybe", mentre gli Stone Roses erano impegnati nelle sessioni per "The Second Coming". Quando John ascoltò per la prima volta '"Definitely Maybe" capì che si trattava di qualcosa di speciale.