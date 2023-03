Leonardo DiCaprio interrogato dall'Fbi per un'amicizia pericolosa.

Quella con Jho Low, ricercato in tutto il mondo per aver truffato la Malesia, avendo sottratto a un fondo circa 4,5 miliardi di dollari. La notizia è stata diffusa in queste ora dal canale Bloomberg ma i fatti risalgono al 2018. L'attore premio Oscar ha ottenuto dall'amico un finanziamento per il film "The Wolf of Wall Street" e molti regali, tra cui quadri di Basquiat.