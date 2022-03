Leonardo DiCaprio dona dieci milioni di dollari alle forze armate ucraine: sua nonna era di Odessa

Dopo Blake Lively e Ryan Raynolds, Mila Kunis e Ashton Kutcher un altro vip americano ha deciso d'intervenire economicamente a favore dell'Ucraina.

E si tratta di un mega vip. Leonardo DiCaprio ha infatti donato ben 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine per sostenere gli sforzi bellici e umanitari nel Paese. Lo riporta Ukrinform, l'agenzia di stampa ucraina, citando la Gsa News, secondo la quale si tratta della somma più' cospicua finora donata al Paese sotto attacco. L'attore di "Titanic", così sottolineano le fonti, avrebbe radici ucraine per via della nonna materna (originaria di Odessa) e ha condannato con forza l'invasione russa dell'Ucraina.