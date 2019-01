Lelio Morra pubblica "Giganti", in bilico tra i Beatles e la nuova canzone italiana

Si intitola " Giganti " il singolo che segna il ritorno alla musica di Lelio Morra . Il brano, anticipazione dell'album di debutto previsto per quest'anno, si muove in bilico tra gli anni 60 dei Beatles e la nuova canzone italiana. In questa nuova avventura artistica, il cantautore napoletano si è fatto accompagnare da tre musicisti di alto calibro come Roberto Dellera (Afterhours, The Winstons), Lino Gitto (The Winstons) e Gianluca De Rubertis (Il Genio).

Frutto di una lunga gestazione tra Napoli e Milano, "Giganti" presenta un artista capace di spaziare fra la tradizione della musica italiana e una sensibilità contemporanea e mediterranea. "È una canzone che custodisco da molto tempo: l’ho iniziata a scrivere a Milano l’estate di due anni fa, faceva un caldo assurdo. In quel periodo girava per la prima volta in radio una mia canzone, 'Dedicato A Chi', ma la mia testa era altrove e pensavo a 'Ogni Volta' di Vasco. Scrissi di getto due strofe e un ritornello. Sapevo di avere scritto qualcosa di vero ed importante per me".



"La gestazione poi è stata lunga... - contina - e dalla prima stesura a oggi, a parte le strofe, la canzone è diventata un’altra. La svolta è avvenuta in studio a Napoli lo scorso inverno mentre, a lavoro sulle pre-produzioni con Stefano Bruno (produttore insieme a me e Lele Battista poi a Milano) suonavamo fissando il vinile di 'Sgt. Pepper's' con fare ipnotico, tipo due carcerati con un calendario “evasivo” alla parete, ed è venuto fuori il riff di chitarra. Da quel riff, misto al piano elettrico, nasce Giganti e un suono in bilico tra la nuova canzone italiana e gli anni 60, e che è servito da impronta per gli altri pezzi che ho scritto".