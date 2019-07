Le canzoni di Lucio Battisti saranno pubblicate online: il suo "canto libero" arriva in streaming

Secondo il quotidiano è probabile che gli stessi eredi si preparino già a una controffensiva legale. Gaetano Presti, però, ha tutti i poteri, delegatigli dal Tribunale di Milano, e l’obbligo di salvaguardare il patrimonio della società. Un patrimonio davvero enorme (economico e culturale), e a 50 anni dal primo 33 giri, tutte le canzoni dei 12 album storici della coppia Battisti-Mogol saranno disponibili sulle piattaforme di streaming Spotify, Apple Music o Deezer, ovvero i luoghi dove il mercato discografico raccoglie in pratica ormai la metà dei ricavi. Fino ad oggi Lucio Battisti è assente online, ci sono solo cover o basi musicali. Nel settembre 2018 era comparso in streaming un album "Best of" siglato dalla misteriosa Universal Digital Enterprises, che è stato rimosso dopo poche ore.

LA SOCIETA' E LE AZIONI LEGALI - La società Acqua Azzurra Srl è nata nel 1969 con lo scopo di gestire i diritti degli album prodotti dalla premiata ditta. Le quote sono così divise: 56% a Lucio Battisti (alla cui morte, subentrerà la moglie Grazia Letizia Veronese con il figlio Luca), 9% a Mogol e il restante 35% alla Ricordi, oggi Universal. Nel 2012 Mogol aveva iniziato una causa contro gli eredi per aver ostacolato lo sfruttamento commerciale del repertorio Mogol/Battisti. Il paroliere aveva avuto nel 2018 un risarcimento parziale del danno (oltre 2 milioni e mezzo di euro), commentando la decisione della magistratura: "Si tratta di un risarcimento parziale del danno. Per me in questi anni il danno maggiore l'ha subito la cultura popolare italiana e i più penalizzati da questa storia sono i giovani".