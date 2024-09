Lazza e il lato oscuro del successo: "I numeri non sono tutto, volevo un disco che rimanesse"

Tanti i featuring e le collaborazioni, da quelle più inattese, come Laura Pausini in "Zeri in più (Locura)", singolo apripista ("È stato un onore per me che si sia messa a disposizione in una cosa che non è il suo"), a quelle più classicamente nell'alveo del mondo hip hop, per quanto divise tra artisti affermati (Guè, Sfera Ebbasta, Ghali, Marracash) ed emergenti (Kid Yugi, Artie 5ive). "Ho voluto coinvolgere Ghali che è un amico di vecchia data - spiega -. Sfera e Guè sono due amici con cui ho collaborato diverse volte. Marra è stata la ciliegina sulla torta, ho giocato d'anticipo per coinvolgerlo perché ha i suoi tempi. Poi ho coinvolto due giovani che rispetto tantissimo, credo siano due artisti che hanno segni particolari, di Yugi adoro la penna, di Artie l'attitude. Li stimo come artisti ma soprattutto come persone - sottolinea -, sono riconoscenti di aver partecipato, cosa che oggi non capita spesso, si danno per scontate tante cose. C'è spazio anche per un peso massimo del rap Usa come Lil Baby ("Nei miei ascolti lui è sempre presente, averlo sul disco è stato un onore").