Lazza diventerà papà: l'annuncio sui social

La relazione tra Lazza e Greta Orsingher

Dopo circa tre anni di relazione, si era sciolto il legame di Lazza con Debora Oggioni. Dall'inizio 2024 sono iniziate a girare le prime indiscrezioni sulla nuova possibile fidanzata del rapper di "Cenere". A gennaio erano stati pubblicati degli scatti su Diva e Donna, che ritraevano Lazza in compagnia di Greta Orsingher in un ristorante di St. Moritz. Anche alcuni indizi social, avevano fatto pensare a una frequentazione: il cantante indossava un grembiule personalizzato, comparso poi anche in una storia caricata dalla ragazza. E a ben vedere, nell'account Instagram di Greta erano presenti commenti e like di Lazza già dal novembre 2023. La conferma della loro relazione è arrivata a 12 marzo, quando Lazza ha postato una foto che li ritrae baciarci che era stata condivisa da Greta.