Presentato in anteprima, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Aleksander Zielinski, nella serata finale del 74esimo Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston - lo stesso che Lazza solo un anno prima aveva marchiato a fuoco con la hit 8 volte Disco di Platino "Cenere", "100 messaggi", prodotta dallo stesso Lazza, Drillionaire e MILES, ha immediatamente conquistato il pubblico, viaggiando viralissima sui social e rimbalzando sin dai primi istanti sul web.

Le barre del brano, che portano la firma dell’inconfondibile penna di Lazza, si snodano intense e cariche di tensione emotiva, intrecciandosi a una base dove il pianoforte regna sovrano nell'intro: un inizio delicato che poi esplode in un ritornello emotional, trafitto da bassi potenti ad amplificare il ritratto vivido degli stati altalenanti che accompagnano la fine di un rapporto.

"100 messaggi" segna una nuova grande tappa nel percorso artistico di Lazza, confermando una volta in più la sua ineguagliabile abilità nel combinare sonorità accattivanti con testi introspettivi e di forte impatto emotivo, lasciando sperare il meglio per il nuovo progetto musicale all’orizzonte.

Chi è Lazza

Il vero nome del cantante è Jacopo Lazzarini. Rapper, cantautore e produttore discografico italiano è nato il 22 agosto 1994, ed è originario di Milano, più precisamente del quartiere Calvairate. Fin da giovane Lazza ha sviluppato una passione per la musica, portandolo a studiare pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Successivamente è passato al mondo dell'hip-hop, unendosi ai collettivi Zero2 e Blocco Recordz. Nel 2012, Lazza ha pubblicato il suo primo album mixtape intitolato "Destiny Mixtape", seguito dal secondo mixtape chiamato "K1 Mixtape" nel 2014. Ha collaborato con il rapper italiano Emis Killa su singoli come "Bestie" e "Bella idea" da Keta Music Vol. 2. Il suo album di debutto in studio, "Zzala", pubblicato il 14 aprile 2017, mostrava una miscela di suoni trap e pianoforte di ispirazione classica. L'album conteneva singoli di successo come "MOB" (con i rapper Nitro e Salmo) e "Lario", entrambi certificati disco di platino. L'evoluzione musicale di Lazza è continuata con il suo secondo album in studio, "Re Mida," che abbraccia pienamente la musicalità trap. L'album è in cima alla classifica FIMI Artisti e ha ricevuto la certificazione di platino. Nel 2019, ha pubblicato due riedizioni di "Re Mida": "Re Mida (Aurum)" e "Re Mida (Piano Solo)", contenenti brani inediti e versioni riarrangiate per pianoforte solo. Il suo terzo mixtape, "J," è uscito nel 2020 con la collaborazione di vari rapper italiani come Capo Plaza, Tha Supreme, Guè Pequeno, Dark Polo Gang e Gemitaiz. Lazza è apparso anche nei brani dei produttori DJ Slait, Low Kidd, Young Miles e nel mixtape di Tha Supreme "Bloody Vinyl 3." Più recentemente, Lazza ha pubblicato il suo terzo album in studio intitolato "Sirio" l'8 aprile 2022. L'album ha debuttato in cima alla classifica FIMI Artisti e ha ottenuto la doppia certificazione di platino. In particolare, detiene il record di essere l'album più longevo in cima alla classifica degli album FIMI negli ultimi dieci anni (14 settimane), superando l'album "Out" dei Kolors. Lo stile unico di Lazza combina abilità tecniche nel rap con il suo background di pianoforte classico, rendendolo una figura di spicco nella scena musicale italiana.