L'amicizia tra Lazza e Geolier è di lunga data e i due hanno anche collaborato in alcune delle canzoni più fortunate della loro discografia: da "Chiagne", a "Idee Chiare", "Friend" e "Nessuno".

Sempre nelle storie di Lazza c'è poi un altro video in cui i due amici si "fronteggiano" su due moto d'acqua nella acque delle Baleari con la didascalia: "Gemellaggio. Geolier su una moto rossonera. Lazza su una biancazzurra". E poi gli auguri particolari del rapper napoletano, e la risposta del festeggiato in napoletano: "Fratm per la vita, ogni chiacchiera vale quanto chi la mette in giro".