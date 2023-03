Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: guarda la fotostoria del loro amore

La coppia ha deciso di convolare a nozze dopo 18 anni di relazione e una figlia avuta insieme, Paola. A scovare le pubblicazioni affisse in Comune a Roma è stato il settimanale "DiPiù". Non sono arrivate conferme ufficiali ma le date di nascita sul documento escludono un caso di omonimia. Ancora segrete invece la data e il luogo del matrimonio.

Laura Pausini aveva promesso ancora sorprese per festeggiare i suoi trent'anni di carriera, e questa è sicuramente la sorpresa più clamorosa. Dopo i tre concerti in ventiquattro ore attraversando l'oceano Atlantico, il tour della prossima estate e un singolo nuovo di zecca, ecco arrivare il matrimonio. A dire il vero le nozze con Paolo Carta non arrivano esattamente come un fulmine a ciel sereno. L'idea era già in programma da tempo, ma poi con il Covid era saltato tutto, come aveva rivelato la stessa Pausini in una intervista dell'anno scorso. Adesso sembra essere arrivato il momento giusto. D'altro canto questo 2023 per Laura è iniziato veramente all'insegna dell''entusiasmo, perché allora non renderlo ancora più memorabile?