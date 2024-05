Ne è passato di tempo da quel Sanremo del 1993 in cui la cantante vinse nella Categoria Giovani con " La solitudine ". Nel frattempo è diventata l'artista italiana più famosa nel mondo: è stata la prima cantante italiana a vincere un Grammy Award e la prima donna ad esibirsi nel gremito stadio di San Siro a Milano . Da più di 30 anni vive in giro per il mondo grazie ad una straordinaria carriera internazionale .

Il post sui social Laura Pausini scrive sui social nel giorno del suo compleanno: "Cinquant'anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino. Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza. Siamo solo a metà del percorso… grazie a tutti per avere fatto di me la persona che sono, spero di meritarvi sempre!".

L'album dei ricordi, la famiglia Un vero e proprio album dei ricordi in cui non possono mancare le persone più importanti della sua vita, a partire dalla figlia Paola nata l'8 febbraio del 2013, il marito Paolo Carta sposato (dopo 18 anni insieme) a marzo 2023. E ancora la famiglia, i genitori, la mamma Gianna e l'amato papà Fabrizio con il quale ha condiviso anni di pianobar e che l'ha sempre spronata e sostenuta nel suo percorso. La sorella Silvia, suo braccio destro.

Gli amici di Laura Un posto importante nel cuore di Laura ce l'hanno gli amici. Quelli di sempre, le ragazze di Solarolo, e quelli che ha incontrato durante il suo cammino: da Biagio Antonacci, i due artisti hanno collaborato spesso insieme tra album e live e per la cantante è come un fratello, a Paola Cortellesi (l'attrice e la cantante hanno partorito quasi contemporaneamente e hanno chiamato le figlie Paola e Laura). E poi ci sono i tanti riconoscimenti ricevuti in questi trent'anni di carriera e i momenti privati più significativi.

Tutti i riconoscimenti della Pausini Nella sua carriera ha ottenuto tra i più importanti riconoscimenti internazionali. Al suo attivo vi sono due partecipazioni al Festival di Sanremo (1993 e 1994) concluse con un podio e una vittoria ai quali si aggiungono 18 Music Awards, 4 premi al Festivalbar, 2 Premi Lunezia e 8 Telegatti. Nel 2006 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana e nel 2013 del titolo di Ambasciatrice dell'Emilia-Romagna nel mondo. In ambito internazionale invece ha vinto, tra i più importanti, 6 World Music Awards, 2 Billboard Music Awards, 5 Ascap Music Awards, 4 premi al Festival di Viña del Mar, 4 Premio Lo Nuestro, un Grammy Award (2006), 4 Latin Grammy Awards, un Satellite Award, un Golden Globe e un Nastro d'argento, nel 2014 le è stata riconosciuta una "Stella delle celebrità", sul Paseo de las estrellas di Tijuana e sulla Walk of fame di Mosca. Nel 2016 è stata candidata ai Premi Emmy per la sua partecipazione al talent-show "La banda", mentre nel 2021 è stata candidata ai Critics' Choice Awards, ai Premi Oscar e ai David di Donatello per il brano "Io sì (Seen)", colonna sonora del film La vita davanti a sé. Recentemente è stata nominata Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy, una delle massime onorificenze dei Latin Grammy Awards assegnata annualmente ad un artista per i suoi successi artistici nell'industria musicale latina.