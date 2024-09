Lana Del Rey è ufficialmente una donna sposata. La voce di "Summertime Sadness" è convolata a nozze con la guida turistica esperta di alligatori Jeremy Dufrene, dopo pochi mesi dopo i primi avvistamenti in coppia. I due si sono scambiati i voti nuziali in riva al mare a Des Allemandes, in Louisiana, la stessa località dove Dufrene organizza i suoi tour in barca nelle paludi.