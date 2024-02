La risposta di Lali Esposito

Dopo questi attacchi, che hanno portato numerosi follower di Milei ad attaccare l'artista sui social con montaggi fotografici in cui appariva con sacchi di soldi in mano, in fuga da bambini poveri e ai quali piaceva al presidente, la cantante ha risposto al presidente sui suoi canali: "Non so altro che lavorare ed è così che guadagno sempre i miei soldi", ha chiarito l'artistam spiegando di aver partecipato a "spettacoli municipali con tutti i governi, come la maggior parte degli artisti". Una delle linee politiche di Milei consiste nel ritirare i sussidi alla cultura, così come nell'eliminare il ministero che si occupa di questo lavoro, aspetto che Lali non condivide. "Rispetto, anche se non lo condivido, che il vostro piano volti le spalle o non dia priorità alla cultura, ma credo che demonizzare un'industria e le persone che la compongono non sia la strada giusta". La cantante ha poi cercato di calmare le acque: "Presidente, lei è il capitano di una nave sulla quale viaggiamo tutti, quelli che l'hanno votato e quelli che non l'hanno fatto, ed è per questo che auguro che il percorso da lei scelto porti TUTTI in un posto migliore. Democraticamente accetto il percorso che la maggioranza ha scelto e per rispetto voglio avere la libertà di poter pensare diversamente", ha detto. "Ho visto sulle vostre reti che mettete in dubbio la mia professionalità e abilità sul palco. Senza ironia e con entusiasmo, vi invito a qualsiasi dei miei concerti ogni volta che volete. Sarebbe un piacere avervi tra il pubblico e avreste un bellissimo momento. Ve lo assicuro", ha concluso. Milei non ha risposto a questa affermazione, pur continuando a criticare il mondo della cultura: "Il problema qui non è un'attrice. È un'architettura culturale progettata per sostenere il modello che avvantaggia i politici. Ebbene, siamo qui per porre fine a tutto ciò", ha detto, senza riferirsi direttamente a Lali Espósito.