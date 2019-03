Lags, la rockband torna con Soon: "Siamo cresciuti, tra gioie e sofferenze"

I Lags (Antonio Canestri, Andrew Howe, Daniele De Carli e Gianluca Lateana) hanno registrato il primo EP "Preludio" nel 2014, seguito nell'ottobre del 2015 dall'album di esordio "Pilot". L'anno successivo arriva l'EP "Seasons" , contenente tre brani estratti dal primo album in chiave acustica e la cover del brano "I’m So Tired" dei Fugazi. Dopo circa 80 date sparse in tutta la penisola, la band è tornata poi in studio nel 2018, per dare vita a "Soon" che esce il 29 marzo.



Il 29 marzo esce "Soon", com'è nato il disco?

E' nato durante il precedente tour, in maniera rilassata ma anche molto istintiva. Sono stati due anni intensi per tutti noi, sia a livello personale che artistico con oltre 80/90 live in tutta Italia. Qualcuno di noi è diventato padre, qualcuno invece ha perso persone importanti... E' finito tutto nella nostra musica.



Cos'è cambiato rispetto al vostro album di esordio?

"Pilot" è più semplice a livello armonico, è stato composto per una sola chitarra. Invece in 'Soon' ognuno di noi ha portato qualcosa, a livello melodico è sicuramente più strutturato e corale.



Come avete scelto il titolo "Soon"?

Ai concerti ci chiedevano spesso quando usciva il nuovo disco e noi rispondevamo "presto". Così l'abbiamo tradotto in inglese e usato come titolo. 'Soon' indica anche attesa, incertezza e l'abbiamo ribadito a livello grafico nella copertina, con la figura di un funanbolo.



Alla batteria dei Lags c'è il campione europeo di salto in lungo Andrew Howe. Come riesce a conciliare le due carriere?

La parte musicale è da sempre presente nella sua vita, in parallelo con l'atletica. Dice sempre che trova l'energia anche nella musica, così come essere uno sportivo lo aiuta nel ruolo di batterista, che è molto fisico e impegnativo. Credo sia molto difficile per lui: si allena per otto ore, si fa un'altra ora di auto e poi si mette dietro la batteria a sudare per altre 2/3 ore. E' una passione totalizzante che accomuna tutti noi, che di giorno svolgiamo altri lavori.