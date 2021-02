Lady Gaga passeggia per Roma, bruna e leopardata: la star è nella Capitale per le riprese di "Gucci"

Lady Gaga è a Roma per girare il film "Gucci", per la regia di Ridley Scott, sull'omicidio di Maurizio Gucci. La popstar, che è stata paparazzata in centro a Roma, bruna e con un abito animalier, interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani , condannata come mandante dell'omicidio del marito.

Dopo il successo di "A star is Born", Lady Gaga torna quindi al cinema con un altro ruolo importante. La vittima, Maurizio Gucci invece, avrà il volto di Adam Driver e a completare il cast ci saranno anche Jared Leto, Al Pacino, oltre agli attori Jack Huston e Reeve Carney. Le riprese del film stanno finalmente per iniziare ma l'uscita, che era programmata per il novembre 2021, potrebbe slittare al 2022 a causa della pandemia.

Lady Germanotta è apparsa di recente all'Inauguration Day di Joe Biden, con un look biondo platino. Adesso però pare essere tornata al castano. La popstar resterà in Italia per un po' e pare abbia preso in affitto un attico nel centro della Capitale, affacciata sui Fori Imperiali.

Tra i prossimi impegni di Lady Gaga una piccola partecipazione all’action Bullet Train, accanto a Brad Pitt, e un nuovo disco swing insieme al leggendario Tony Bennett.

