Lady Gaga da Parigi regala un'anteprima del suo nuovo album

La cantante ha spiegato che ha sperimentato la sua creatività in un modo davvero speciale e privato: "Ho scritto e prodotto musica per un progetto speciale, mi sono preparata per mesi sviluppando il mio personaggio per Joker, ho girato Joker per molti mesi (ed è stato un periodo molto introspettivo), ho gestito la mia start-up Haus Labs, svolto attività filantropiche e inoltre ho lavorato al montaggio del film The Chromatica Ball. Posso dire per la prima volta in molti anni che il mio amore per l’arte, la musica, la moda e il supporto alla comunità non è mai stato più appagante. Magari non condivido tanto di me stessa online come ho fatto in passato, ma spero che voi sappiate che questo periodo per me è stato estremamente curativo ed ha ricaricato il mio cuore, la mia mente e il mio corpo, ma anche la mia creatività".