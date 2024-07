La popstar e l'imprenditore tecnologico sono insieme dal 2020, quando furono fotografati per la prima volta mentre si baciavano a una festa di Capodanno a Las Vegas. Hanno poi reso pubblica la loro relazione settimane dopo, durante un fine settimana a Miami per il Super Bowl 2020,

quando i due sono stati immortalati mano nella mano all'uscita dell'Hard Rock Stadium. Poi Gaga ha condiviso una foto su Instagram di lei e Polansky in canoa su uno yacht.

In bikini azzurro con copricostume a rete e gambe a vista, Miss Germanotta si è fatta immortalare sulle ginocchia del suo nuovo fidanzato, che la guarda e l'abbraccia con amore.

"Ci siamo divertiti così tanto a Miami. Amo tutti i miei piccoli mostri e fan, siete i migliori", scrive rivolgendosi ai suoi fan.

Laureato in matematica e informatica a Harvard, Michael è CEO del Parker Group di San Francisco e pare che la cantante lo abbia conosciuto un po' di mesi fa in occasione di alcuni eventi che Parker ha organizzato per la sua fondazione nella sua residenza a Los Angeles.

A febbraio 2019, era finito il fidanzamento ufficiale tra Lady Gaga e l'agente Christian Carino, con il quale avrebbe dovuto sposarsi.