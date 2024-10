Lady Gaga pubblica "Disease", primo singolo della nuova era discografica

In un’intervista a Rolling Stone, Gaga aveva parlato del nuovo album che uscirà a febbraio: "E' un album pop non ha nulla a che vedere con Chromatica. È completamente diverso. Non so se sono ancora pronta a parlarne, ma uscirà presto e lo farò. Quel che posso dire è che è tutto per me. È pensato per essere vissuto come un momento della mia vita. Sono molto entusiasta di questa idea che non devo per forza aderire a un’era, se non voglio. Posso vivere varie ere contemporaneamente. Mi sembra un po’ folle e più simile a me o a Harley. O a chiunque".