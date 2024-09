La ballad d'amore interpretata dai due artisti segna il loro ritorno sulla scena musicale dopo qualche anno di assenza. L'ultimo lavoro di Bruno Mars risale infatti 2021. Si tratta dell'album "An Evening with Silk Sonic", pubblicato con i Silk Sonic (duo formato in coppia con Anderson Paak nel 2017). Per Gaga l'ultimo impegno discografico è stato invece il singolo "Hold My Hand", inserito nella colonna sonora di "Top Gun: Maverick".