Il trio formato da Theø , Plant e Fiks ha spiegato di come ha vissuto l'odio sulla propria pelle in questi anni e di aver scelto di chiamare la nuova raccolta di inediti così per "trasformare qualcosa di negativo in altro". Accomunando lo stesso sentimento negativo rivolte dalle persone ai diversi che vengono discriminati. "Un odio che trasformiamo in potenza. Tutto il dolore trasformato in arte e in positivo per salvarci". Il gruppo mette ancora il disagio personale e collettivo nei nuovi brani: "Questo è un concept di rivoluzione, rivalsa e protesta contro la società, contro chi cerca di tagliarti le ali".

Tgcom24

Il nuovo album "Odio La Sad è un disco più sociale e di sfogo rispetto al precedente che era più focalizzato sull'amore. Abbiamo fatto nostro l'odio che abbiamo ricevuto e che vediamo nella società e lo abbiamo messo nelle canzoni. Perché è qualcosa che può toccare chiunque viva in questo mondo. È una rivalsa per chi si immedesima in noi e una denuncia dello schifo che vediamo in giro", raccontano i La Sad spiegando che finora non si erano sentiti capiti e che l'obiettivo era "sdoganare il senso dello schifo che c'è in Italia verso il diverso. La diversità invece arricchisce anche l'altro". L'attitudine punk è il marchio di fabbrica anche in questo disco, ma hanno voluto anche spaziare: "alcuni brani molto sono più punk, altri tendenti al pop. Abbiamo variato tanto, per un disco adatto a vecchi e piccini". Un mood sonoro già evidenziato nel brano presentato sul palco dell'Ariston: "Ma siamo contenti se riusciamo a far diventare mainstream un genere di nicchia come il punk, senza snaturarci e senza imposizioni dall'esterno. Vorremo fare quello che è successo con il rap che è diventato il genere più mainstream che c'è in tutto il mondo".

Ufficio stampa

Le collaborazioni Il disco è composto da undici brani, inclusi il singolo sanremese e il duetto con Donatella Rettore in “Lamette” presentato all’Ariston. Diverse le collaborazioni, con i Pinguini Tattici Nucleari su “Maledetta vita”, dopo il contributo di Riccardo Zanotti in “Autodistruttivo”, con Rose Villain su “Non lo sai”. Si passa dagli Articoli 31 su “Goodbye”, dopo il duetto live con J-Ax e Dj Jad a Love Mi 2023, ai BnkrR44 su “Memoria” e con Naska su “Summersad 4”.

Leggi Anche Chi sono La Sad, il gruppo tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024

L'esperienza al Festival di Sanremo Qualcosa dopo il Festival è cambiato: "ora la gente per strada ci sorride e ci chiede la foto. Anche quelli un po' più lontani dalla nostra estetica stanno cominciando a capire che l'essere strani non è il focus del nostro progetto. Anche i nostri parenti hanno capito finalmente che facciamo i cantanti", scherzano i tre che poi aggiungo: "Abbiamo lanciato un sasso che ha smosso delle acque. Cambiamo l'Italia e poi cambiamo il mondo". I La Sad non nascondono la voglia di uscire fuori dai confini nazionali. "Vorremmo portare il nostro messaggio a livello internazionale. All'Eurovision avremmo spaccato, ma sarebbe stato più facile vincere lì che a Sanremo", anche se a tornare al Festival in questo momento non ci pensano proprio. "Come superospiti ci torniamo anche domani, ma adesso magari no...". Lo stress è stato tanto: "Emotivamente è stata davvero impegnativa, non hai tempo manco per respirare. Quello che è successo a Sangiovanni lo capiamo. In quei giorni ti senti tirato fuori dal mondo e ti senti quasi privato dei tuoi diritti da essere umano. Ti senti un animale da circo e la musica finisce per essere solo il sottofondo. E ci siamo resi conti che andando avanti diventa tutto più freddo: prima era più passione che lavoro, ora hai sempre più squali attorno che vogliono far diventare la tua roba di plastica. Ma noi siamo i capi della resistenza!".