LRDL produce un suono totalmente calato nella contemporaneità e un testo in cui fragilità, paure ("Ho paura che mi hai ucciso - Volevo solo l’amore - Tu mi hai riempito la bocca, la bocca di te" e ancora "Volevo farmi del male") ed espressioni di forza, auto-determinazione, volontà non sono in contrapposizione, ma sullo stesso piano.

Coesistono nella vita e nella testa de La Rappresentante di Lista: l’invito è a fare un giro in quella testa. “Che cosa c’è?”. Qualunque sia la risposta, è una sfida a se stessi e agli altri, prendere coraggio, esplorare, rompere gli schemi, dire di no, scrivere il proprio tempo, “rovinare la festa”.

Tredici anni di carriera e 4 album

"Paradiso" apre un nuovo capitolo per LRDL, dopo 13 anni di carriera con quattro album in studio all’attivo, un romanzo, due partecipazioni in gara a Sanremo con "Amare" (certificata Disco di Platino) e con "Ciao Ciao" (Quarto Disco di Platino), entrambe ai vertici delle classifiche radiofoniche. Dal 2011 ad oggi La Rappresentante di Lista si è mossa attraverso territori musicali sempre nuovi e ricercati, un laboratorio artistico multidisciplinare e in continua evoluzione, che si nutre dell’attività in studio, ma soprattutto di quella dal vivo: anche quest’anno non potevano mancare gli appuntamenti live, con dieci date già annunciate nei super club di tutta Italia per il prossimo autunno.