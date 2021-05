La prima volta dei Black Country, New Road anche in Italia: tour per la band britannica

Arrivano da Londra, sono giovanissimi e sono considerati la next big thing della musica britannica. A febbraio la Ninja Tune ha pubblicato "For The First Time" , l'attesissimo primo album di debutto dei Black Country, New Road, un disco che cattura l'energia, la ferocia e la carica esplosiva che hanno dal vivo, tra tensione e inquietudine. E il disco è schizzato subito in vetta alle chart inglesi. L'ensemble di sette elementi è musicalmente un crocevia tra passato e presente, tra il post-rock chitarristico degli Slint, i passaggi emo, le progressioni da band canadesi in stile Do Make Say Think, il cantato post-punk e il nu-free jazz d'oltremanica (le formazioni di Shabaka Hutchings). In Italia arriveranno per la prima volta a luglio...

A febbraio avrebbero dovuto debuttare dalle nostre parti al Circolo della Musica di Rivoli, ma la data è stata rinviata per la pandemia. Adesso finalmente avremo la possibilità di vedere i Black Country, New Road dal vivo dato che sono state annunciate le date del tour 2021 Anche perché la band ha costruito la propria reputazione innanzitutto live, diventando una della band più chiacchierate del momento. Ben quattro gli appuntamenti nella nostra penisola per il collettivo capitanato da Isaac Wood:

Lunedì 12 luglio – Magnolia, Milano

Martedì 13 luglio - Balena Festival, Genova

Mercoledì 14 luglio – Express Festival, Bologna

Venerdì 16 luglio – Spilla Festival, Ancona

Dopo il successo di Idles, Fontaines D.C. e King Krule dalle stelle lande, ora in compagnia di Black midi e Squid, i Black Country, New Road rappresentano una nuova linfa della scena britannica, trovando già un loro posto di rilievo all’interno dell’attuale panorama musicale per quanto riguarda l'indie rock sperimentale. Sono bastate due sole canzoni ad attirare l’attenzione di pubblico e media nel 2019, “Athen’s, France” e “Sunglasses” (e qui qualcuno aveva citato il famoso "free jazz punk inglese" del compianto Franco Battiato). Ciò che ne è conseguito è stata la nomina a "migliore band del mondo" su The Quietus, recensioni entusiastiche dal New York Times al The Guardian, una copertina su Loud & Quiet, una live session per BBC 6 Music, show sold out in tutto il Paese, l’inserimento in line up al Primavera e a Glastonbury.