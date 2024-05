E così La Prima Estate si prepara alla terza edizione con un format confermato. Il successo delle prime due parla chiaro. Il festival si terrà lungo due weekend, con sei serate e quattro artisti/band ogni giorno. L'appuntamento quest'anno è dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno. Il luogo, lo stesso: Lido di Camaiore (Lucca) presso il Parco BussolaDomani. Per sposare l'idea di festival dalla line up internazionale (dal sapore Coachella-Primavera), vacanza (la location è a due passi dal mare) e una nuova idea di Versilia. I nomi vanno da Peggy Gou a Jane's Addiction , passando per Fontaines D.C. , Phoenix e Paolo Nutini , tra gli altri.

Tgcom24

Il successo delle prime due edizioni Alla presentazione del festival gli organizzatore hanno spiegato che la manifestazione nelle prime due edizioni ha avuto "una crescita più veloce di quanto prospettato", con la scorsa che ha visto "50mila presenze nei due weekend". A proposito della line up 2024 hanno spiegato che "quest’anno la scelta degli ospiti è stata difficile perché c’era una proposta ridotta. Meno artisti in tour e tutti già molto impegnati. Abbiamo dovuto rispettare le volontà e i calendari di chi avremmo voluto invitare. Ad esempio abbiamo a lungo corteggiato PJ Harvey e anche St. Vincent".

I nomi e il programma Il primo weekend de La Prima Estate inizia venerdì 14 giugno a base di alternative rock con la band manifesto Jane’s Addiction guidati da Perry Farrel (inventore tra l'altro del Lollapalooza) oltre agli alfieri del genere, Dinosaur Jr; gli inglesi Sleaford Mods e la voce italiana di Motta. Il giorno dopo il festival si trasforma in una discoteca a cielo aperto con un omaggio alla storia notturna della Versilia con il Kama Kama History. Alcuni dei dj che hanno fatto la storia del Kama Kama - punto di riferimento pioneristico per la musica house e vero brand del divertimento - tornano a Lido di Camaiore: Dj Ralf, Francesco Farfa, Mario Scalambrin, Stefano D'Andrea. Domenica 16 giugno chiudono il primo weekend i Phoenix, le raffinatezze di Venerus e il duo belga 2manydjs.

Il secondo weekend si apre venerdì 21 giugno e punta sulla dance contemporanea e sul nome di primo piano di Peggy Gou. Accanto a lei il duo olandese Anotr e Todd Terje. Sabato 22 giugno spazio a un altro grande nome internazionale come Paolo Nutini. Prima di lui, Michael Kiwanuka, che proporrà un set intimo, il post-rock dei britannici Black Country, New Road nella loro unica data italiana, oltre agli scozzesi Swim School, nuovo nome dell'indie moderno. Si chiude domenica 23 giugno come si era iniziato, nel nome del rock fresco e contemporaneo con gli incendiari irlandesi Fontaines D.C. e il pop rock degli inglesi Kasabian. Con loro, il live dei londinesi Shame e Wu-Lu, produttore, polistrumentista e cantante britannico tra hip hop e rock.

Altre attività Tra le attività del festival, si rinnovano anche quest’anno le mattine all’insegna dello Yoga e wellness al Bagno Cavallone. Torna poi La Prima Estate Talk, la serie di incontri a cura di Michele Boroni con gli autori dei più interessanti libri dedicati alla musica usciti negli ultimi mesi (presenti tra gli altri: Stefano Senardi, Luca De Gennaro, Marta Cagnola e Hamilton Santià). Gli appuntamenti sono nella terrazza dello stabilimento balneare Santeria Belmare, lo stesso luogo dove Valentina Clemente intervisterà gli artisti della rassegna.

Tra le novità di questa edizione il palco dedicato ai talenti emergenti, firmato da Farmaè, il brand commerciale di Talea Group, leader in Italia nel settore Salute e Benessere. Per l’ambiente, nasce da quest’anno il Bar del Riciclo: in cambio di sei bicchieri di birra o sei bottigliette di acqua vuote si riceverà una birra o una bottiglietta in omaggio. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Warsteiner e Wami, con la supervisione e il patrocinio di Corepla (il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), Pro Food Italia ed Ersu (la società di rifiuti di Camaiore).

Il programma nel dettaglio

Venerdì 14 giugno Jane’s Addiction - Dinosaur Jr. - Sleaford Mods - Motta

Sabato 15 giugno Kama Kama History

Domenica 16 giugno Phoenix - 2manydjs dj set - Venerus



Venerdì 21 giugno Peggy Gou - Anotr - Todd Terje

Sabato 22 giugno Paolo Nutini - Michael Kiwanuka - Black Country, New Road - Swim School

Domenica 23 giugno Fontaines D.C. - Kasabian - Shame - Wu-Lu