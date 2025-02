La "Nuova forma" per Davide Shorty: un cambiamento dal sapore internazionale

Nell'album ci sono anche le collaborazioni: una con Daniele Silvestri e le altre con Serena Brancale, Ainé, Casadilego e Giò Sada. "La musica è la celebrazione dell'amicizia - ha detto Davide Shorty - e alla base di queste collaborazioni c'è proprio questo sentimento. Per uscire dalla propria zona di comfort, anche con la musica, è utile circondarsi di persone a cui si vuole bene e verso le quali si nutre una profonda stima".

Sul fronte delle note suonate dal vivo, le canzoni del nuovo album saranno tra le protagoniste di una serie di date dal vivo già annunciate. "Avevo nostalgia della dimensione della band dopo un periodo in tour da solo - ha detto l'artista - e questa volta avrò con un formazione al gran completo che si chiamerà Nuova Forma Army. Non utilizzeremo sequenze e tutto sarà suonato dal vivo".

Il primo concerto è in programma per il 3 aprile dall'Alcazar di Roma. A seguire i live al CPG di Torino (11 aprile), al Locomotiv Club di Bologna (2 maggio), per finire con il palco del Blue Note di Milano, sul quale Davide Shorty salirà il 21 maggio.