Una Maria moderna e caparbia, il ritratto indelebile e senza tempo di una donna capace di lottare e di non cedere mai davanti a “sta bestiata che è il mondo”. Perchè Maria, che fa la calzettaia in una fabbrica di Niguarda, di arrendersi di fronte agli ostacoli della vita, non ha nessuna intenzione. Personaggio vincente della lunga carrellata di figure femminili create da Giovanni Testori, Maria Brasca grida al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzione e compromesso, per inseguire i suoi sogni e vivere senza aver timore di desiderare la felicità, guardando con grande fiducia nel futuro.

Ecco perché, quando un giorno le capita di innamorarsi di Romeo, un ragazzotto più giovane di lei, nullafacente, un po’ mascalzone, che la fa impazzire di passione, lei che ha sempre fatto l’amore, con qualche scandalo per la gente, come gli uomini, senza problemi, sarà pronta a tutto per difendere il suo amore per lui. Non importa se Romeo la tradisce, Maria sa che quello è un amore definitivo e, come una tigre lotta per lui, perché da lui vuole cose definitive.