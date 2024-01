"La ferocia" sbarca a teatro, una tragedia contemporanea dal romanzo di Nicola Lagioia

Il nuovo spettacolo del collettivo Vicoquartomazzini mette in scena il trionfo e la rovina della rabbia cieca dell’occidente. In tour da Genova a Milano

Leggi Anche Premio Strega 2015, trionfo per Lagioia Sul podio anche Covacich e la Ferrante

Tgcom24

La storia Vittorio Salvemini, costruttore pugliese arrivato a Bari poco più che trentenne, dagli anni 70 in poi ha inanellato una serie di successi professionali che l’hanno portato a essere proprietario di cantieri edili su cui non tramonta mai il sole, da Bari a Phuket, passando per Parigi e Istanbul. Solo le contraddizioni di qualunque ascesa sfrenata riusciranno a mandare in frantumi le sue sicurezze. A queste è legata la morte della figlia Clara, trovata nuda e ricoperta di sangue sulla provinciale che collega Bari a Taranto.

Lo spettacolo A firmare l’adattamento del testo è Linda Dalisi. Un cast quasi interamente al maschile per raccontare la ferocia del mondo patriarcale: unica attrice in scena, Francesca Mazza nei panni di una mater familias non meno spietata. Intorno a lei, una galleria di personaggi atrocemente realistici agiscono all’interno di una scena (firmata da Daniele Spanò con le luci di Giulia Pastore) che da luogo realistico (l’interno della villa dei Salvemini) si trasforma, col procedere dello spettacolo, in paesaggio metafisico delle vicende narrate. La Ferocia prende così la dimensione di una tragedia contemporanea, particolare e universale allo stesso tempo, e si nutre delle parole di un grande romanziere, nato e cresciuto in un Sud da sempre attraversato da grandi narrazioni.

Michele Altamura e Gabriele Paolocà di Vicoquartomazzini raccontano: "Con La Ferocia ci concediamo la possibilità di raccontare il Sud non come un’eccezione ma come la regola. E di conseguenza ci chiediamo: il Sud può essere una sineddoche? Può assurgere al ruolo di protagonista del dramma di un mondo fuor di squadra, dove il crollo economico dell’occidente e l’incomunicabilità tra sostenibilità ambientale e progresso siano soltanto alcuni dei sottotesti che ci rifiutiamo di interpretare? In fondo il Sud conosce bene questa parte, l’ha imparata a memoria molti secoli fa, ripetendola sottovoce, e ora è pronta a rivelarla a un’umanità che ha smesso di allungare i suoi tentacoli per avvinghiarsi attorno a narrazioni di sistemi economici, sociali e politici stantii, incapaci ormai di tradurre i cambiamenti del presente".

Il tour Dopo l'anteprima al Teatro degli Impavidi di Sarzana a ottobre 2023, il debutto a Romaeuropa e le repliche sold out a Bari, lo spettacolo sarà in tournée tra Genova e Milano fino a marzo, dove poi sbarcherà a Lugano. Ecco tutte le date:



dal 16 al 21 gennaio: Genova / Teatro Gustavo Modena

4 febbraio: Lecce / Teatro Koreja

6 febbraio: Putignano (Ba) / Teatro Comunale

11 febbraio: Cuneo / Teatro Toselli

dal 13 al 18: Torino / Teatro Gobetti

24 e 25 febbraio: Firenze / Teatro Florida

dal 27 febbraio al 3 marzo: Milano / Teatro Fontana

26 - 27 marzo: Lugano / Lac