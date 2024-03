"Kung Fu Panda 4", il nuovo capitolo della saga arriva in Italia

Tgcom24

La trama di Kung Fu Panda Il maestro Shifu ordina a Po di abbandonare il ruolo di guerriero dragone e di diventare una guida spirituale. Deve appendere la cintura di kung fu, scegliere un successore ed esserne il mentore. Questo incarico porta sulla sua strada la volpe Zhen, scaltra ladruncola perfetta spalla comico-drammatica dell'ingenuo eroe protagonista, e lo costringe a lasciare la Valle della Pace per perdersi a Juniper City. "Cos'è questo posto?", chiede spaventato Po. "Ci vivono i peggiori criminali", risponde con il tono di chi la sa lunga Zhen (in inglese doppiata da Awkwafina). Mentre lei scappa dalla polizia, con inseguimenti a perdifiato sui tetti e nei mercati, i due affrontano una nuova e potente avversaria, la maga Camaleonte (doppiata in originale da Viola Davis), una lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura.

Le parole del regista "Non abbiamo tutti paura del cambiamento? - si chiede Mitchell in conferenza stampa a Los Angeles - Avevamo lasciato il protagonista Po soddisfatto: era il Kung Fu Panda, il Guerriero Dragone. Abbiamo pensato tanto a come farlo evolvere e abbiamo deciso di togliergli tutto quello che aveva desiderato e per cui aveva lottato. In questo modo, il film affronta un tema in cui ci riconosciamo tutti: l'ansia di cambiare. I bambini possono avere paura quando passano dalle elementari alle medie, per esempio. Ma lo stesso succede a noi adulti, quando cominciamo un nuovo lavoro o ci trasferiamo. Po ci insegna che cambiare è grandioso. Se scegli di andare avanti, non lasci indietro nessuno e niente di quello che sei. Anzi, il più delle volte ti trasformi in qualcosa di meglio".

"Abbiamo mantenuto i personaggi principali, per non deludere i fan - prosegue Mitchell - ma abbiamo aggiunto una co-protagonista che stravolge la prospettiva di Po, gli insegna a non giudicare dall'apparenza, e una cattiva mai vista: una donna che ha superato i complessi per la sua piccola stazza e tiranneggia sulla città. Poi c'è un posto mai visto prima, una metropoli tentacolare piena zeppa di animali in cui abbiamo ambientato tante scene di azione".