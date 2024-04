Kula Shaker tornano in Italia per due date per presentare "Natural Magick"

I concerti dei Kula Shaker fanno parte del tour dedicato all'album uscito da poco che mette in fila tredici tracce dense di ritmi psichedelici, seduzioni pop, melodie e un'energia che promette un'esplosiva performance dal vivo. "Questo capitolo nella vita della band è fortemente guidato dall’energia che si crea ai nostri concerti e dalla connessione che si instaura con il pubblico", ha spiegato Crispian Mills - Siamo stati tutti d'accordo nel fare di questo album il sogno dei fan dei Kula Shaker. È stato molto simile al modo in cui abbiamo registrato 'K', quando avevamo solo mezz'ora per sbalordire la gente, e abbiamo inciso gran parte del materiale durante il tour, tra uno show e l'altro". L'album è stato anticipato già da due singoli, "Waves" e poi "Indian Record Player".

La band originale

Il tour italiano sarà un’occasione unica per poter rivivere quelle atmosfere primordiali che hanno dato il via al mondo musicale dei Kula Shaker: sul palco salirà la line up originale, Crispian Mills: chitarra/voce; Jay Darlington: organo Hammond/tastiere; Alonza Bevan: basso; Paul Winter-Hart: batteria. Il tastierista Jay Darlington è tornato dopo un decennio. "Quando ci siamo riformati per la prima volta nel 2007, Jay era ancora negli Oasis, ma alla fine dell'anno scorso l'intreccio delle strade del destino ci ha riportato insieme. Abbiamo riunito l'intero gruppo di quando abbiamo realizzato 'K'. Due giorni dopo che Jay ha fatto il suo primo concerto ufficiale con noi allo Shepherd's Bush Empire lo scorso dicembre, eravamo in studio a registrare nuove canzoni. Con la presenza di Jay abbiamo recuperato una magia che ci mancava da tempo, per questo l'abbiamo intitolato 'Natural magic'".