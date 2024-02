Kristen Stewart su "Rolling Stone" Usa: "Voglio fare la cosa più gay che abbiate mai visto"

L'attrice della saga di "Twilight" ha posato per un servizio in cui esprime il suo lato mascolino

In copertina l'attrice della saga di " Twilight " posa indossando solo un gilet di pelle e un paio di sospensori, nei qual infila la mano in maniera allusiva. "Se ho passato tutta la saga di 'Twilight' senza mai finire in copertina su 'Rolling Stone' è perché erano i maschi i sex symbol - dice lei -. Ora voglio fare la cosa più gay che abbiate mai visto nella vita. Se potessi farmi crescere dei baffi, della peluria addominale pelvica e sbottonarmi i pantaloni, lo farei. Ragazzi, mi dispiace, ma mi sbattono costantemente in faccia i loro peli pubici".

L'attrice sarà presto nei cinema con il suo nuovo film, "Love Lies Bleeding", un film diretto da Rose Glass in cui la Stewart interpreta la manager di una palestra che viene travolta dalla passione per una culturista interpretata da Katy O'Brian dando vita a una storia in cui si intrecciano amore e criminalità.

Un film in cui lei, stella del cinema dichiaratamente gay e sposata con una donna, si trova a recitare in un film queer dalle caratteristiche anomale, dove infatti non si racconta di un coming out e che in qualche modo l'ha fatta tornare indietro negli anni. "Interpretare il personaggio di Lou è un ritorno alla forma davvero strano, in qualche modo commovente - ha spiegato -. Un po' come chi sei quando hai 11 anni, fisicamente, i vestiti che scegli di indossare, prima che tu venga schiacciata dalle aspettative maschili".