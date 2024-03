La paura del parto di Kristen Stewart

D’altronde in una recente intervista a "Rolling Stone" Kristen Stewart ha confessato di volere dei figli, anche se l'idea del parto la terrorizza: "Non so come sarà la mia famiglia, ma io voglio avere dei figli e su questo non ho dubbi... Ad un certo punto, so che mi dirò: 'Voglio avere un figlio'. Non ho paura della gravidanza. Non ho paura di avere un figlio. Ho paura del parto, è una follia!".