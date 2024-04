Il brano dei record si intitola "Get You The Moon". Il giovane produttore napoletano vive tra Lisbona e Los Angeles

E' il traguardo raggiunto da Kina , giovane producer di Acerra, grazie al singolo "Get you the moon" , uscita a ottobre 2018, che lo ha portato dalla sua cameretta alle più importanti major americane, firmando poi con Columbia Records.

Kina batte anche i Maneskin Kina ha commentato il record su Instagram: "Le parole difficilmente riescono a catturare il mix di emozioni che sto provando in questo momento. Sono sempre stato troppo timido per esprimermi e presentarmi con il mio vero me stesso, e i miei sentimenti erano un casino ingarbugliato di cui non riuscivo a disfarmi. La musica è diventata il mio rifugio, il mio modo di fuggire e guarire, un faro che mi guida attraverso la tempesta dentro la mia mente. Nella solitudine di quelle sessioni notturne, tutto in qualche modo è andato al suo posto". Il producer è arrivato dove nomi italiani fortissimi all'estero non sono riusciti, né Pausini, né Ramazzotti. I Maneskin hanno sforato quota un miliardo e mezzo con "Beggin’", ma è una cover, mentre il loro inedito "I Wanna Be Your Slave" è fermo per il momento a 995 milioni.

La canzone da record Dopo averla caricata su Soundcloud e poi da indipendente su Spotify, "Get you the moon" inizia a viaggiare e viene inserita in diverse playlist. La voce che accompagna la produzione è quella di Snøw, cantante americano e co-autore del testo. La canzone è rimasta nelle classifiche mondiali di Spotify per più di 450 giorni di fila e ha raggiunto poco dopo anche la seconda posizione della Top Tv Songs di Billboard, classifica dedicata alle colonne sonore.

Il successo di Kina Quella del produttore campano è una musica che travalica i confini e che si nutre di atmosfere internazionali. Negli anni, infatti, il mood rilassante e malinconico delle sue produzioni è esploso in tutto il mondo, facendogli ottenere più di 20 dischi di Platino, 51 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di view su YouTube e 7 milioni su Shazam.