Kathy Bates annuncia il ritiro: ecco l'ultimo ruolo prima dell'addio alle scene

Kathy Bates si è fatta conoscere per il ruolo della psicopatica Annie Wilkes in "Misery non deve morire" (1990), film di Rob Reiner, tratto dal romanzo di Stephen King, per il quale ha vinto l'Oscar. Ha alle spalle un'intesa carriera che annovera circa 130 titoli tra cinema e tv. L'attrice ha recitato anche in "Titanic" (1997) di James Cameron, dove interpretava Molly Brown, una passeggera della prima classe che diventa la protettrice di Jack Dawson. Kathy Bates è apparsa anche in "Pomodori verdi fritti alla fermata del treno" (1991) di Jon Avnet, recitando anche in note serie come "Six Feet Under" (2003-2005), "The Office" (2005) e "American Horror Story" (2012), dove è apparsa in cinque delle dodici stagioni (e grazie alla quale ha vinto due Emmy Award). Più recentemente, apparsa accanto a Nicole Kidman e Zac Efron nella commedia "A Family Affair".