In un'intervista al magazine "Porter" l'attrice premio Oscar ricorda il successo ottenuto a 22 anni con l'iconico film insieme a Leonardo DiCaprio e dice: "Mi sentivo come se dovessi apparire in un certo modo, o essere una certa cosa, e poiché l'intrusione dei media era così significativa a quel tempo, la mia vita era piuttosto... spiacevole". Gioie e dolori della fama che la star hollywoodiana ha sperimentato a lungo dopo l'uscita della pellicola nel 1997.

Gioie e dolori della fama "I giornalisti dicevano sempre: 'Dopo Titanic, avresti potuto fare qualsiasi cosa eppure hai scelto di fare queste piccole cose'... e io rispondevo: 'Sì, potete scommetterci che l'ho fatto!' Perché, indovina un po’, essere famosi era davvero orribile. Ne ero grato, ovviamente. Avevo poco più di vent'anni e riuscii a prendere un appartamento. Ma non volevo essere seguita ovunque...".

"Titanic" fu un successo senza precedenti al botteghino del 1997 (11 premio Oscar) ed è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi nel 1998 prima che James Cameron battesse il proprio record con "Avatar" nel 2009.

Nel 2023 è tornato al cinema, per i 25 anni, rimesso a nuovo grazie alla tecnologia 3D.



Nonostante gli aspetti spiacevoli della popolarità post "Titanic" la WInslet ammette comunque: "Non è un peso, niente di tutto ciò. Il Titanic continua a portare alla gente un'enorme quantità di gioia e l'unica volta in cui dico, 'Oh Dio, nascondetevi' è se siamo su una barca da qualche parte".





Le critiche al limite dell'abuso dei giornalisti Non è la prima volta che l'attrice parla della sua fama dopo "Titanic". Durante un episodio del 2021 del WTF con il podcast Marc Maron, aveva ricordato di essere entrata "subito in modalità autoprotettiva" dopo il suo ruolo da co-protagonista nel film di successo, perché si sentiva "vittima di bullismo" da parte dei media britannici.

"Sono stato sottoposta a parecchi controlli fisici e personali... Ricordo di aver pensato: 'Okay, beh, è ​​orribile e spero che passi.' E sicuramente è passato, ma mi ha anche fatto capire che se essere famosi era questo, non ero pronta per esserlo, grazie. No, decisamente no".

Le polemiche sul peso e sulla zattera La Winslet ha già raccontato in altre occasioni come i commenti sul suo corpo e sul suo peso siano spesso stati "al limite dell’abuso" e si è anche più volte espressa rispetto alla polemica sullo spazio sulla zattera, che avrebbe potuto ospitare oltre a Rose anche Jake.

“A quanto pare ero troppo grassa”, aveva detto durante un’intervista sul podcast Happy Sad Confused nel 2022. “Perché sono stati così cattivi con me?"

L’attrice ha un unico rammarico, non aver reagito in maniera più decisa verso i giornalisti, avrebbe voluto essere capace di reagire in maniera più determinata con i giornalisti dicendo loro: “Non osate trattarmi così. Sono una giovane donna, il mio corpo sta cambiando, lo sto capendo, sono profondamente insicura, sono terrorizzata, non rendete la cosa più difficile di quanto lo sia già.’