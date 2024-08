Kate Winslet si è rifiutata di coprire la pancia su alcuni set: "Voglio un corpo in sintonia con la mia età"

Durante l’intervista, Kate Winslet ha spiegato che non fa più esercizio fisico per abbracciare le rotondità del suo corpo. Anche per interpretare "Lee", biopic della modella di Vogue che diventò fotoreporter di guerra, diretto da Ellen Kuras (che era stata direttore della fotografia in "Se mi lasci ti cancello" con l'attrice). Durante le riprese del film, Kate ha raccontato: "C’è una parte in cui Lee è seduta su una panchina in bikini. E uno della troupe si è avvicinato, tra una ripresa e l’altra, e ha detto: 'Forse dovresti sederti più dritta'. Per non vedere i rotolini della mia pancia? Neanche per sogno! È stato intenzionale, sai?".