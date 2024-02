La domanda è sorta spontanea? Cosa ci fanno i due acclamati registi della new wave italiana con il contestato rapper? La risposta è arrivata online svelando la collaborazione: Fabio e Damiano hanno diretto il video del brano "Talking/Once Again" , in cui sono protagonisti lo stesso Ye e la figlia North West.

Il video del nuovo brano "Chillin with @kanyewest, Fratelli D’Innocenzo for Ye soon", si leggeva nella caption del video pubblicato a gennaio da Fabio D'Innocenzo. Ed ecco quindi il risultato, con la conferma arrivata proprio da Kanye West che su Instagram ha scritto: “Talking/Once Again, directed by D’Innocenzo Brothers, cinematography by Matteo Cocco”. Nella clip vediamo e ascoltiamo North West, qui al suo esordio in un disco, dopo quello da critica di moda, cantare “It’s your bestie, Miss, Miss Westie/Don’t tryna test me/It’s gonna get messy”. Il brano è una specie di cucitura tra due canzoni, con la parte di Ye e figlia e quella di Ty Dolla $ign che si rivolge alla sua di figlia.

Il nuovo album "Volture" La canzone farà parte del prossimo album di Kanye West, "Vultures", che sarà uscirà in tre volumi e in altrettanti momenti diversi. Il primo è un joint album di Kanye West e lo stesso TY Dolla $ign, che dovrebbe arriva il 9 febbraio (come sappiamo il condizione è d'obbligo con Ye, che ha rimandato più volte ogni sua uscita discografica). Il secondo e terzo volume arriveranno l’8 marzo e il 5 aprile. Inizialmente sarebbe dovuto essere lanciato con un evento all'Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, poi annullato dopo un valzer durato due settimane.

Le ultime discutibili uscite del rapper L'album arriverà in mezzo a una bufera di polemiche che ormai accompagnano costantemente Kanye West. ll rapper e produttore ha stupito tutti mostrando in una storia Instagram i suoi denti nuovi. Una protesi in titanio che copre (o sostituisce) completamente i suoi denti veri. Poi è stato duramente attaccato per alcuni scatti in cui la moglie Bianca Censori appare con indosso abiti che la lasciano seminuda, e sul fatto che la libertà della ragazza sia nelle mani dello stesso Ye: pare che il rapper le avrebbe vietat di utilizzare i social media per la propria "protezione". Una delle ultime azioni che evidenzierebbe un modello di comportamento di "controllo" e una relazione "tossica". Anche dopo che West ha pubblicato sul suo account foto esplicite di lei e in evidente stato di sottomissione.