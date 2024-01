Questa volta il rapper e produttore ha stupito tutti mostrando in una storia Instagram i suoi... denti nuovi . Una protesi in titanio che copre (o sostituisce) completamente i suoi denti veri. Il modello, come segnalato dallo stesso West in un'altra storia, è " Squalo ", il terribile antagonista di James Bond nei film "007- La spia che mi amava" e "Moonraker - Operazione spazio". Secondo alcune fonti la protesi sarebbe costata la bellezza di 850mila dollari. Il risultato però non è stato esattamente un successo: buona parte dei follower ha critica la cosa definendola una follia fine a se stessa e l'ennesima trovata per stupire.

Proprio conoscendo Kanye (o Ye come si fa chiamare ora) e il suo gusto per la provocazione, resta da capire se quella mostrata sia una protesi applicata sui denti o un impianto vero e proprio al posto dei suoi denti veri. A prima vista, a dispetto da quanto fatto intendere, sembrerebbe più verosimile la prima ipotesi. A parte il fatto che in questo modo sarebbe interessante capire come potrebbe cantare senza problemi, guardando le foto postate dallo stesso Kanye West, la protesi nuda e cruda (realizzato dal dottor Thomas Connelly di Beverly Hills, California, insieme al maestro odontotecnico Naoki Hayashi) e quella che sfoggia nella sua bocca sono molto diverse. Comunque solo il tempo potrà dare la risposta definitiva. E' stato lo stesso dottor Connelly, parlando con il "Daily Mail", a descrivere il lavoro fatto con Ye. "E' stato un piacere lavorare con lui in ogni fase del processo - ha detto -, in quanto la sua visione di progettare un'arte unica trascende la progressione dentale. Il connubio tra la sua visione e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico!".

Chi è "Squalo", il cattivo nemico/amico di 007" Jaws" o "Squalo" come tradotto nell'edizione italiana dei film, è lo spaventoso nemico di James Bond in due film della fine degli anni 70. Un killer spietato e praticamente immortale, interpretato da Richard Kiel, un attore dalla corporatura a dir poco imponente a causa di una patologia, l'acromegalia, che a causa di un eccesso di ormone della crescita lo aveva portato a essere alto 2 metri e 18 centimetri. "Squalo" era chiamato così per via di una dentatura di acciaio che usava, tra le altre cose, per uccidere la gente. Richard Kiel è morto nel 2014 per un attacco di cuore.