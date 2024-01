Secondo quanto riferito dai media americani, il rapper avrebbe vietato a sua moglie Bianca Censori di utilizzare i social media per la propria "protezione". Pare che la modella non possa più interagire con gli altri sulle piattaforme al fine di evitare di soffrire per i commenti negativi su di lei. Gli amici tuttavia, come si legge sul Daily Mail, temono che questo divieto faccia parte del piano "inquietante" dell'artista per isolarla ulteriormente. "Bianca è sempre stata molto attiva sui social fino a quando non ha sposato Kanye", ha detto un insider.

Tgcom24

Manipolazione e controllo Il Daily aveva già riferito di come gli amici della donna temano da tempo, che il rapper, 46 anni, stia manipolando la moglie, e molti credono che le sue ultime azioni continuino ad evidenziare un modello di comportamento di "controllo" e una relazione "tossica".

"Lui non vuole che lei usi i social perché pensa che le farebbe male se dovesse leggere le cose brutte che dice la gente", riferisce l'insider al Daily. "L'ha convinta che, dal momento che ora è una star, deve rimanere un mistero ed è inquietante per chi la conosce perché sembra un'altra forma di controllo".



Gli amici della Censori affermerebbero anche che lei abbia bisogno di protezione, dopo che il rapper ha pubblicato foto di lei scandalosamente esplicite e in evidente stato di sottomissione sul suo account. “Sta spingendo la sua nudità sui suoi social in modo da poterla controllare maggiormente. È inquietante e isolandola dal mondo la sta facendo diventare sempre più isolata".

Sempre secondo le fonti vicine alla donna, come riferisce il Daily: "La Bianca che conoscevano una volta è apparentemente scomparsa. (...) È passata dall'essere la sua stilista a sua moglie, che sfortunatamente non è una posizione retribuita. È intrappolata".

Secondo gli insider: "Kanye ha una serie di regole per Bianca, tra cui non parlare mai e indossare ciò che lui vuole che lei indossi. Le viene anche richiesto di mangiare determinati prodotti alimentari e di allenarsi anche se Kanye non fa esercizio". Una settimana fa la coppia è stata fotografata a Los Angeles mentre usciva da un salone di abbronzatura e Bianca era completamente coperta da una pelliccia maculata fino alla testa. Look insolito anche alla Ondo Fashion Week a settembre 2023, quando la moglie del rapper è apparsa seminuda con il volto e il capo coperti da un turbante di pelliccia bianco.



Le nozze segrete Dopo la turbolenta fine del matrimonio con Kim Kardashian Kanye West si sarebbe sposato in gran segreto con Bianca Censori, una designer e sua stretta collaboratrice nel gennaio 2023. Una fonte vicina alla coppia pare abbia tuttavia confidato a TMZ che il matrimonio non è stato registrato. Avvistati a Beverly Hills, i due però hanno sfoggiato all'anulare sinistro un anello, simbolo della promessa di amore eterno che si sono scambiati. Il rapper, che qualche tempo fa ha cambiato legalmente il suo nome Ye, ha dedicato alla sua nuova fiamma anche una canzone, dal titolo "Censori Overload".

Chi è Bianca Censori Il rapporto tra Kanye West e Bianca Censori è di lunga data, anche se fino a qualche tempo fa sembrava fosse solo professionale. Lei è una fashion designer che da anni collabora con il marchio di abbigliamento sportivo di Ye. Dal lavoro all'amore il passo è stato breve e, paparazzati al ristorante con la fede al dito, sembrano una coppia affiatatissima.