Kanye West è di nuovo nei guai. Una sua ex assistente, Lauren Pisciotta, lo accusa infatti di molestie sessuali e licenziamento illecito. La donna ha intentato una causa contro il rapper anche per violazione del contratto di lavoro e ambiente ostile. Secondo i documenti ottenuti da alcuni media americani la Lauren, ex modella di OnlyFans, afferma che Kanye si masturbava durante le conversazioni telefoniche con lei e le chiedeva se poteva sentire o indovinare cosa stesse facendo.