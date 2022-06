Kanye West compie 45 anni e perde di nuovo l'amore: voci di rottura con Chaney Jones

Quarantacinque anni con dentro di tutto: successi, eccessi, gossip, litigi, marketing, egocentrismo, vita spirituale, nomi biblici, politica.

Tutto praticamente sempre travagliato, che sia la vita o l'amore o la carriera musicale. E pure la salute mentale. Per non parlare della sua personalità. In due parole, Kanye West . Anzi una: Ye , come è ormai legalmente conosciuto dal 2021. Un genio controverso perso nella sua Babele interiore. Un artista che ormai fa sempre più parlare di sé per tanti motivi sbagliati, poche volte per l'unico in cui conterebbe veramente, la musica. La musica spesso e volentieri messa in ombra dal suo mondo, un circo convulso di social e immagine che contemporaneamente gli si ritorce contro e gli fa gioco.