Si tratterebbe di suicidio . Gli amici di Karter hanno avviato una pagina GoFundMe per le donazioni, al fine di aiutare i suoi cari a sostenere le spese per la sua commemorazione.

Leggi Anche La pornostar Jesse Jane trovata morta in casa insieme al fidanzato: si sospetta overdose

Tgcom24

"Attrice per adulti dal 2008, oltre 600 scene e molteplici AVN/Xbiz Awards. Sono innamorata del pole fitness!" si legge nella descrizione della pagina Only Fans di Kagney. La Karter si era infatti messa in luce sin dalle prime uscite, vincendo già nel 2010 un AVN Award (gli Oscar del porno) come miglior nuova starlet. Nel 2012 aveva poi partecipato a "Twilight of the Porn Stars", un documentario della BBC girato da Louis Theroux, sull'industria del porno, sulla sua lotta per competere con le alternative gratuite di Internet e sulla vita di famose pornostar.

Gli organizzatori della raccolta GoFundMe, due donne proprietarie dello studio di fitness che la Karter frequentava per la pole dance, hanno fatto sapere che il denaro raccolto servirà a coprire i costi che la madre di Kagney, Tina, ha sostenuto per i servizi funebri e la tumulazione. L'obiettivo della raccolta è di 8mila dollari e al momento ne sono stati raccolti poco meno di 6mila: tutto il denaro che avanzerà verrà donato a un'associazione locale di soccorso per animali, cosa che, secondo gli amici, lei avrebbe voluto.