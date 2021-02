Kadebostany con "Take Me To the Moon" fa un viaggio oltre la vita

Si intitola "Take Me To The Moon" il nuovo singolo di Kadebostany, di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima. Un pop dal carattere originale e vibrante con il quale il produttore e compositore Guillaume de Kadebostany crea una musica che definisce “della prossima era”. Il brano fa parte dell'Ep "Drama - Act 2", in uscita entro la fine dell'anno, in cui ci saranno una serie di feat femminili. La voce di "Take Me To the Moon" è di Valeria Stoica.