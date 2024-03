L'album è disponibile in digitale e nei seguenti formati: CD softpack 4 ante contenente libretto da 20 pagine, 2LP vinile nero 140 grammi gatefold con inner sleeve stampato e inserto di 2 pagine 12” x 12” con crediti, 2LP vinile colore nero sfumato con effetto marmo 140 grammi gatefold con inner sleeve stampato e inserto di 2 pagine 12” x 12” con crediti in esclusiva Amazon, 2LP vinile colore grigio metallizzato con inserti neri 140 grammi gatefold con inner sleeve stampato e inserto di 2 pagine 12” x 12” con crediti in esclusiva Discoteca Laziale.

Memphis

F**kin’ Up The Disco

No Angels

Play

Technicolor

Drown

Liar (ft. Fireboy DML)

Infinity Sex

Love & War

Sanctified (ft. Tobe Nwigwe)

My Favorite Drug

Flame

Imagination

What Lovers Do

Selfish

Alone

Paradise (ft. *NSYNC)

Conditions

Chi è Justin Timberlake

Artista poliedrico, cantante, produttore discografico, cantautore e attore, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli a livello globale, che si sommano agli oltre 70 milioni di dischi come voce principale degli *NSYNC. Justin ha vinto 10 Grammy Awards spaziando tra i generi pop, dance e R&B, riconoscimenti arrivati anche grazie ai suoi album di successo da solista "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" e "Justified" - oltre alle sue collaborazioni con Jay-Z. Ha accumulato oltre 23 miliardi di stream audio e video a livello globale e ha vinto 4 premi Emmy per le sue memorabili partecipazioni al "Saturday Night Live". Sul grande schermo, ha prestato la sua voce al cartone animato Trolls della DreamWorks (il suo brano "Can't Stop the Feeling!" tratto da Trolls è stato nominato come "Miglior Canzone Originale" agli Academy Awards del 2017) incluso il terzo capitolo "Trolls Band Together" uscito nel 2023.