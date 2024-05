Justin e Hailey Bieber presto genitori: l'annuncio social

Nessun messaggio, solo delle immagini (molte in bianco e nero) postate dalla coppia sui social in cui i due appaiono più felici che mai e in cui la modella mostra le rotondità. Finalmente, dopo le voci di un presunto divorzio, e la malattia della popstar , possono tornare a sorridere.

Tgcom24

Nelle foto la 27enne Hailey è fasciatissima in un abito bianco in pizzo (che mostra le forme della gravidanza) e ricorda un abito da sposa. Con tanto di velo. Justin, 30 anni, le tiene le mani, come se fossero di nuovo sposi, uno di fronte all'altro. A immortalarla, in molte foto, è proprio Justin, che poi la abbraccia e accarezza la pancia. Una cosa è certa, i due sono al settimo cielo, più innamorati che mai.

Nessun divorzio dopo le voci E pensare che nelle scorse settimane si sono rincorse voci di un imminente divorzio tra i due. Voci che era comunque già state smentite da una fonte vicina alla coppia che a "People" ha dichiarato: "Hailey e Justin non stanno divorziando, sono felici e stanno benissimo".

Leggi Anche Justin Bieber cancella tutte le date del tour mondiale 2023 dopo vari rinvii

Il matrimonio in gran segreto sei anni fa Il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin è stato celebrato sei anni fa, nel settembre 2018, con rito civile a New York davanti a un paio di testimoni. In gran segreto, ed era stato confermato solo quando a novembre (2018) Hailey ha modificato il suo cognome da Baldwin a Bieber sul suo profilo Instagram.

Leggi Anche Justin Bieber torna a sorridere dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt

Lo sfortunato "Justin World Tour Per il "Justice World Tour" è stata una battuta di arresto dietro l'altra: le 75 tappe in programma avrebbero dovuto prendere il via nel marzo del 2020, ma erano state posticipate di quasi due anni a causa della pandemia. A febbraio 2022 Justin era poi risultato positivo al Covid ed era stato costretto a rimandare una data a Las Vegas. Poi è arrivata la malattia ed è stato un rinvio dietro l'altro.

Leggi Anche Justin Bieber vende i suoi diritti musicali per 200 milioni di dollari

Di cosa soffre Justin Bieber? Ecco la sua malattia A Justin Bieber è stata diagnosticata La sindrome di Ramsay Hunt. Si tratta di una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell'infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20.000 persone. Questo virus paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull'orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca.

Leggi Anche Justin Bieber, nuovo stop al tour per motivi di salute