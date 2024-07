Justin Bieber mostra "orgoglioso" il pancione della sua Hailey

Justin Bieber condivide sui social un dolcissimo video con la moglie in cui mostra "orgoglioso" il pancione della sua Hailey. Una romantica musica in sottofondo (il brano di Gunna "Time reveals, be careful what you wish for") e le mani che accarezzano il pancione, i due sono più innamorati che mai e tra baci e tenerezze aspettano con ansia di diventare genitori. In pochissime ore il reel è diventato virale e ha collezionato milioni di like.