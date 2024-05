In una foto dal letto di ospedale, con le dita alzate in segno di vittoria, Lorenzo Jovanotti a gennaio 2024 su Instagram ha racconta di essere stato operato all'Humanitas di Rozzano, dopo mesi dalla caduta, per ricostruire il femore che non era allineato correttamente. "Nonostante tutta la fisioterapia - scriveva l'artista - il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c'era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni".

La caduta durante una vacanza a Santo Domingo

Quella che doveva essere una vacanza in luoghi da sogno, il 15 luglio 2023 a Santo Domingo, dedicandosi alla sua grande passione, la bicicletta, si è trasformata in un incubo. Proprio la bici lo ha tradito, durante un giro tra piantagioni di canna da zucchero. Una caduta rovinosa, con clavicola rotta e femore rotto in tre punti. Operato sul posto, purtroppo le cose non sono andate come sperato. Da quel momento Jova è entrato in un tunnel di dolore e scoramento: con una gamba più corta dell'altra per via dell'errata saldatura dell'osso, il cantante ha visto giorno dopo giorno i tempi di recupero allungarsi in maniera indefinita e i progetti artistici (un tour per il 2024) di fatto sfumare. Ma oggi può finalmente vedere la luce.