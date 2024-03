Nuove accuse per Johnny Depp, un'attrice afferma di essere stata maltrattata sul set

Leggi Anche Johnny Depp dà in beneficenza il risarcimento ricevuto da Amber Heard

Tgcom24

La Glaudini ha raccontato l'episodio nei giorni scorsi durante un episodio del podcast "Powerful Truth Angels". L'attrice, che era sullo sfondo di una scena in cui Depp doveva pronunciare un monologo, ha raccontato di aver ricevuto dal regista Ted Demme l'ordine di "scoppiare a ridere" quando Depp avrebbe pronunciato una delle sue battute durante la ripresa. Una reazione che però l'attore non ha preso affatto bene stando alla ricostruzione della Glaudini.

"Depp fa il suo monologo. Sento la battuta e io faccio una grossa risata - ha raccontato -. Quando hanno dato il 'taglia' Depp si è avvicinato a me e puntandomi un dito in faccia e mi ha detto: 'Chi caz... credi di essere? Chi caz... credi di essere? Chiudi quella caz... di bocca. Sono qui e sto cercando di dire le mie battute, caz.., e tu mi stai facendo perdere la concentrazione. Idiota del caz... Oh, adesso non più è così divertente? Ora puoi stare zitta? Ora puoi chiudere quella caz... di bocca? Lo senti il silenzio che c'è in questo momento? E' il modo in cui devi stare, caz..". La Glaudini ha poi spiegato che per lei, che veniva da produzioni indipendenti, era il primo giorno sul set di un film importante e Depp era uno dei suoi idoli. Si è quindi sforzata di non piangere di fronte ai "bruschi" rimproveri dell'attore che in un secondo momento si sarebbe scusato, seppure in maniera piuttosto blanda. Tra l'altro l'attrice accusa anche il regista Demme, che l'avrebbe messa in quella situazione e poi non sarebbe intervenuto a difenderla. Anzi... "Quando abbiamo finito, ero come un paria - ha detto -. Nessuno voleva parlarmi, perché ero la stronza contro cui lui inveiva".