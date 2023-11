John Woo torna al cinema con "Silent Night - Il silenzio della vendetta".

Tgcom24

Intenso protagonista di questa pellicola cento per cento action è Joel Kinnaman. Già apprezzato in noti action movie come "Robocop" (2014) e nel ruolo di Rick Flag in "Suicide Squad" e "The Suicide Squad – Missione suicida", Kinnaman è il volto senza voce protagonista di questa spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, tutt’altro che calma e che si tingerà di rosso per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre tormentato a cui è stato tolto il dono più prezioso - il proprio figlio - cambiando per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Nel cast anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X – A Sexy Horror Story), e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace).