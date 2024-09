Morto John Ashton, il sergente Taggart di "Beverly Hills Cop"

Nato il 22 febbraio 1948 a Springfield, Massachusetts, si era laureato in teatro alla University of Southern California e aveva iniziato la sua carriera sul palcoscenico. Al cinema ha interpretato il cacciatore di taglie Marvin Dorfler in "Prima di mezzanotte", al fianco di Robert De Niro, ma è stato anche in "Instinct - Istinto primordiale", "Un lavoro da grande" e "Gone Baby Gone". In televisione, ha interpretato Willie Joe Garr in diversi episodi di "Dallas" ed è apparso in serie come "Colombo", "Police Squad!", "A-Team" e "Law & Order".